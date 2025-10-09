Κυκλοφοριακό χάος στην Κίνα: Drone κατέγραψε ουρές χιλιομέτρων σε διόδια 36 λωρίδων - BINTEO - Real.gr

Απίστευτες ουρές σχηματίστηκαν σε διόδια σε επαρχίες της Κίνας, καθώς επιστρέφουν στα σπίτια τους εκατομμύρια εκδρομείς.

Το 8ημερο break της χώρας λόγω της Εθνικής Ημέρας και της Γιορτής της Σελήνης ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή και την Δευτέρα κατά την επιστροφή τους στις μεγάλες πόλεις, εκατομμύρια οδηγοι εγκλωβίστηκαν σε ατελείωτες ουρές.

Drone κατέγραψε μάλιστα τρομερές εικόνες από το μποτιλιάρισμα στον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της χώρας, στην επαρχία Ανχούι, ο οποίος έχει 36 λωρίδες, αλλά παρ’ όλα αυτά σχημάτισε ουρές που… τρομάζουν.

Αμέτρητα αυτοκίνητα κινούνταν με δυσκολία σε μια εικόνα που κράτησε συνολικά τρεις ημέρες. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατ. ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι.