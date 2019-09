Κυκλοφοριακό χάος στο Παρίσι από απεργία στις μεταφορές

Κανένας συρμός δεν κυκλοφορούσε σε δέκα γραμμές του μετρό, ενώ σε άλλες η κυκλοφορία είχε περιορισθεί στην λειτουργία ενός συρμού ανά τρεις ή τέσσερις, αλλά μόνο στις ώρες αιχμής. Πολλοί σταθμοί ήταν κλειστοί. Οι μόνες γραμμές σε λειτουργία είναι οι δύο πλήρως αυτοματοποιημένες, οι οποίες ενδεχομένως θα τεθούν επίσης εκτός λειτουργίας λόγω του συνωστισμού.

Η κυκλοφορία των λεωφορείων και των τραμ θα είναι επίσης εξαιρετικά περιορισμένη.

What #Paris looks like when the SNCF goes on strike. Be thankful you have public transit. #MegaGreve#SNCFpic.twitter.com/PyFJ2vZ4Wv