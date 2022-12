Κυκλώνας-«βόμβα» σάρωσε τις ΗΠΑ: Στους 50 οι νεκροί από την κακοκαιρία - Συγκλονιστικές ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο τοπικός υπεύθυνος στην αναφερόμενη κομητεία Μαρκ Πόλονκαρζ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σε μία ενημέρωση που έγινε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με την κακοκαιρία αυξήθηκε κατά 12 στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με ανθρώπους που εντοπίστηκαν παγωμένοι σε χιονισμένες πλαγιές, στα αυτοκίνητά τους ή είχαν πεθάνει από καρδιακά επεισόδια στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν το χιόνι.

Όπως δήλωσε ο Πόλονκαρζ, περισσότεροι θάνατοι έχουν αναφερθεί, αλλά ο τοπικός ιατροδικαστής προσπαθεί να αποφασίσει να μπορούν να αποδοθούν άμεσα στην κακοκαιρία.

Η χιονοθύελλα χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη των τελευταίων 45 χρόνων, ενώ άρχισε να εκδηλώνεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής, πλήττοντας τη δυτική Νέα Υόρκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παναμερικανικό επίπεδο από την πρωτόγνωρη κακοκαιρία, σε περιστατικά που σχετίζονται με αυτή από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την καταμέτρηση του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx#snowpic.twitter.com/0v90aofgsX