«Κυκλώνας βόμβα» στις ΗΠΑ: 4 νεκροί σε καραμπόλα 46 αυτοκινήτων στο Οχάιο - Εικόνες σοκ

«Αυτό το δυστύχημα είναι μια έντονη υπενθύμιση του τι μπορεί να συμβεί όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι και προσπαθείς να οδηγήσεις σε κακές καιρικές συνθήκες» προειδοποίησε ο αρχιφύλακας Ράιαν Πουρπούρα της Περιπολίας Αυτοκινητοδρόμων του Οχάιο. «Σας ζητάμε να μην ταξιδεύετε εκτός κι αν είναι απολύτως απαραίτητο. Εάν πρέπει να ταξιδέψετε, σας ζητάμε να λάβετε προφυλάξεις, να πηγαίνετε αργά, να είστε υπομονετικοί, να φοράτε ζώνη ασφαλείας και να αυξάνετε την απόσταση από τον μπροστινό σας» συνέχισε ο Πουρπούρα.

Troopers on scene confirm two fatalities, with a minimum of 46 vehicles involved. Multiple agencies from several counties are continuing rescue operations. White-out conditions persist. Travel is not recommended.#OhioTurnpikeMP106Crashpic.twitter.com/PhPcwdrsEv