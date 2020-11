Κυκλώνας Γιώτα: Στο απόγειο της καταστροφικής του δύναμης έφτασε στην κεντρική Αμερική - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - ΒΙΝΤΕΟ: Independent - abc - ΦΩΤΟ: Αρχείου

Ο Γιώτα ακολουθεί την ίδια τροχιά με τον κυκλώνα Ήτα, κατηγορίας 4, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές κι άφησε πίσω του πάνω από 200 νεκρούς πριν από δύο εβδομάδες.

Το νέο ακραίο φαινόμενο φέρνει ανέμους μέγιστης ταχύτητας 260 χιλιομέτρων την ώρα κι αποτελεί «θανάσιμη απειλή» για την κεντρική Αμερική, προειδοποίησε το αμερικανικό εθνικό κέντρο κυκλώνων (NHC), που ανήκει στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ και έχει έδρα το Μαϊάμι.

Ο κυκλώνας, ο 13ος που πλήττει φέτος την κεντρική Αμερική, απειλεί περιοχές της Ονδούρας και της Νικαράγουας με «καταρρακτώδεις βροχές», «εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους» και «επικίνδυνες ανόδους του επιπέδου των υδάτων σε παραλιακές περιοχές», σύμφωνα με μετεωρολόγους του NHC.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους στη Νικαράγουα, την Ονδούρα και τη Γουατεμάλα, που δεν έχουν ακόμη συνέλθει από το καταστροφικό πέρασμα του Ήτα, που όταν έφθανε στο έδαφος κατατασσόταν στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον.

Οι αρχές στο Ελ Σαλβαδόρ κήρυξαν επίσης «κόκκινο» (μέγιστο) συναγερμό.

Ο Ήτα άφησε άστεγους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε υποδομές. Επλήγησαν περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, κατά επίσημες εκτιμήσεις.

Οι καταρρακτώδεις βροχές του κυκλώνα Γιώτα θα πλήξουν περιοχές ήδη πληγείσες από πλημμύρες και κατολισθήσεις, όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί ή διαβρωθεί από τις πρόσφατες βροχές.

Οι αρχές στη Νικαράγουα έδωσαν εντολή σε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αλλά πολλοί αρνούνται να πάνε σε ήδη κορεσμένα καταφύγια λόγω του φόβου ότι θα προσβληθούν από τον νέο κορωνοϊό.

