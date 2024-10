Κυκλώνας Μίλτον: Φτάνει στη Φλόριντα με 270 χλμ/ώρα και ακολουθεί ο Λέσλι - Σε φυγή εκατομμύρια κάτοικοι - Βίντεο

Στις ΗΠΑ, εκατομμύρια κάτοικοι των δυτικών ακτών της Φλόριντα εγκαταλείπουν την περιοχή Τάμπα για να γλυτώσουν από τον κυκλώνα Μίλτον, με τον Δήμαρχο να προειδοποιεί πως «αν επιλέξουν να μείνουν δεν θα επιζήσουν».

Ο Μίλτον ενισχύθηκε ξανά σε κυκλώνα κατηγορίας 5 – το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον – και προβλέπεται να φθάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Βρίσκεται περίπου 775 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα, συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 270 χλμ/ώρα, αναφέρει η ενημέρωση του NHC.

Εν τω μεταξύ, το NHC ανακοίνωσε πως ένας άλλος κυκλώνας, ο Λέσλι, εντοπίζεται 2.400 χιλιόμετρα δυτικά του Πράσινου Ακρωτηρίου με ανέμους που φθάνουν τα 120 χλμ/ώρα.

4pm CDT Oct 8th Key Messages for #Hurricane#Milton which has become a Category 5 hurricane again: Large area of destructive storm surge expected along portion of west-central coast of #Florida Peninsula. If you are in a Storm Surge Warning area, please evacuate if told by local… pic.twitter.com/JRNnFfKLu5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024

Συναγερμός και στο Μεξικό

Σε συναγερμό βρίσκονται και στο Μεξικό, με τουρίστες και κατοίκους να απομακρύνονται για να σωθούν και την πρόεδρο της χώρας να καλεί τον λαό να ψάξει ασφαλές καταφύγιο. Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα ολόκληρου του πλανήτη για τη φετινή χρονιά, με την ταχύτητα των ανέμων να ξεπερνά τα 275 χλμ./ ανά ώρα.

Ο «Μίλτον» ενισχύθηκε γρήγορα σε τυφώνα κατηγορίας 5 στον Κόλπο του Μεξικού, κινούμενος προς τη Φλόριντα. Εκεί, οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να δώσουν άλλη μια σκληρή μάχη για την επιβίωσή τους, δέκα μολις μέρες μετα την έλευση του τυφώνα Ελίν. Ένα εκατομμύριο κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή, μετα από παραίνεση των αρχών.

Το μεγαλύτερο θέμα, αυτή τη φορά είναι ο άνεμος, που θα πνέει πολύ κοντά μας, ανεμπόδιστα πάνω μας. Όπως βλέπετε γύρω, πολλοί άνθρωποι έχουν αφήσει ένα σωρό πράγματα στις αυλές τους, όλα αυτά θα τα πάρει ο αέρας και θα τα μεταφέρει στο δρόμο και θα χτυπήσει ποιος ξέρει ποιον, λέεικα΄τοικος της Φλόριντας.

#EN6 | El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que #Milton mantendrá su estatus de huracán mayor y aumentará su tamaño a medida que se aproxima a la costa oeste de Florida, EE. UU. ?? Esta es la imagen más reciente de Milton captada por el satélite del NOAA. pic.twitter.com/Kz7aAF0BAb — El Noticiero (@elnoticiero_6) October 8, 2024

O πολύ δημοφιλής τοπικός μετεωρολόγος Τζον Μοράλες με τρεμάμενη φωνή έδινε την πρόβλεψή του για τον αέρα. «Είναι ένας απίστευτος, απίστευτος τυφώνας. Έχει πέσει 50 μιλιμπάρ σε 10 ώρες. Ζητώ συγγνώμη. Είναι απλά φρικτό».

Hurricane Milton is now a 175 MPH Category 5 storm and tied as the 4th strongest Atlantic hurricane in history. pic.twitter.com/8us53F1OFJ — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 7, 2024

Δείτε live την πορεία του τυφώνα

Μπάιντεν σε κατοίκους της Φλόριντα: «Απομακρυνθείτε τώρα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απηύθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες που έχουν λάβει εντολές εκκένωσης προτού ο κυκλώνας Μίλτον αφιχθεί στη Φλόριντα να «απομακρυνθούν τώρα», λέγοντας πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

«Θα μπορούσε να είναι η χειρότερη καταιγίδα που θα πλήξει τη Φλόριντα για πάνω από έναν αιώνα και Θεού θέλοντος δεν θα είναι, όμως έτσι μοιάζει αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Μπάιντεν, στο περιθώριο μιας συνάντησης με συμβούλους στον Λευκό Οίκο, με επίκεντρο τις προετοιμασίες ενόψει της κακοκαιρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ενέκρινε τους συναγερμούς που κήρυξαν οι αρχές στη Φλόριντα πριν από την άφιξη του κυκλώνα και ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μεριμνήσουν για τις εκκενώσεις και να μην προχωρήσουν σε ανατιμήσεις.

Καθηλωτικό βίντεο ενός αστροναύτη με τον κυκλώνα από το διάστημα

Εικόνες που καθηλώνουν δημοσίευσε ένας αστροναύτης της NASA, που έβγαλε βίντεο πάνω από το «μάτι» του κυκλώνα Milton, ο οποίος θα χτυπήσει Μεξικό και Φλόριντα.

Ένα time-lapse βίντεο δείχνει την τεράστια καταιγίδα να κατευθύνεται προς τον Κόλπο του Μεξικού και τη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο Matthew Dominick, αστροναύτης για λόγο της NASA, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τα εντυπωσιακά πλάνα από το φαινόμενο του κυκλώνα Milton.

Ο Μάθιου Ντόμινικ βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και υποσχέθηκε ότι θα τραβήξει αρκετές εικόνες από ένα συγκεκριμένο παράθυρο, όπως και έκανε.