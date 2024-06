Κύμα καύσωνα πλήττει την Ινδία - Τουλάχιστον 52 νεκροί

Η Ινδία έχει καταμετρήσει πάνω από 40.000 ύποπτα κρούσματα θερμοπληξίας αυτό το καλοκαίρι και τουλάχιστον 110 επιβεβαιωμένους θανάτους μεταξύ 1ης Μαρτίου και 18ης Ιουνίου, όταν στη βορειοδυτική και την ανατολική Ινδία καταγράφηκε ο διπλάσιος αριθμός από τον συνηθισμένο ημερών με καύσωνα.

«Ένα παρατεταμένο καλοκαίρι θα έπρεπε να καταχωρίζεται ως φυσική καταστροφή», σημειώνει σήμερα σε κύριο άρθρο της η εφημερίδα Hindu, επισημαίνοντας ελλείψεις νερού και ζήτηση ρεκόρ ενέργειας.

Brutal heat... New Delhi, India ???? just recorded its hottest night on record at the Safdarjung Observatory (data since 1901).

The heatwave has been rewriting many records. New Delhi has hit 40°C or greater for 37 consecutive days now. pic.twitter.com/eTkzwIpGkD