Κύμα καύσωνα πλήττει τις ΗΠΑ - Πυρκαγιά μαίνεται στην Καλιφόρνια

"Αυτή η ζέστη θα τροφοδοτήσει τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα στο βόρειο τμήμα των Μεσοδυτικών πολιτειών το Σάββατο, με μεγάλο κίνδυνο να υπάρχουν καταστροφικοί άνεμοι, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και μερικοί ανεμοστρόβιλοι", συνέχισε η μετεωρολογική υπηρεσία σε ανακοίνωση.

Η αφόρητη ζέστη, που δείχνει την απειλή που συνιστά η υπερθέρμανση του πλανήτη, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να φθάσουν στο συμβολικό όριο των 100 βαθμών Φαρενάιτ (37 έως 38 βαθμοί Κελσίου). Η Νέα Υόρκη δεν γλίτωσε από τον καύσωνα, καθώς είχε θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα μπορούσε επίσης να φτάσει τους 43 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γιούτα (δυτικά), της Αριζόνα (νότια) και στα βορειοανατολικά, σύμφωνα με την NWS.

Στη Βοστώνη, όπου η δήμαρχος Μισέλ Γου κήρυξε "κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ζέστης", προβλέπεται να ανοίξουν δημόσιοι χώροι για να δροσίζονται οι πολίτες και οι πισίνες να είναι περισσότερες ώρες ανοικτές, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει τους 37 βαθμούς την Κυριακή.

Η ζέστη αυτή αυξάνει τους κινδύνους για πυρκαγιά. Στο δυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, η "Oak Fire", εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην κομητεία Μαριπόζα, κοντά στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι, του οποίου οι γιγάντιες σεκόγιες είχαν ήδη απειληθεί από πυρκαγιά πριν από δέκα ημέρες.

A wildfire near Yosemite National Park has burned more than 6,500 acres. Authorities said it was California’s fastest-growing fire of the season. https://t.co/zsfAah08YMpic.twitter.com/e6lcCAvYn4