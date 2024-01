Κύμα ψύχους σαρώνει τη Βόρεια Ευρώπη: Οδηγοί εγκλωβίστηκαν από το χιόνι σε Σουηδία και Δανία - Ρεκόρ ψύχους στη Φινλανδία

Πολλά οχήματα εγκαταλείφθηκαν καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ άλλα κατάφεραν να γυρίσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση αφού οι διασώστες τρύπησαν τις μεταλλικές μπάρες που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας με νότια και με βόρεια κατεύθυνση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΤ επικαλούμενο τα σωστικά συνεργεία.

Sweden is swathed in snow as the country recorded its coldest January night in 25 years, with a reading of minus 43.6 degrees Celsius in the far north. The cold snap has also hit neighbouring Finland pic.twitter.com/FOHevS813J

Γύρω στις 10:30 τοπική ώρα όλοι οι αυτοκινητιστές είχαν απομακρυνθεί από τον δρόμο, εκτός από τους οδηγούς φορτηγών, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που βρίσκονταν επί τόπου.

«Γύρω στα 100 άτομα βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης που άνοιξε ο δήμος Όρμπι», όπου η θερμοκρασία έφτασε τους -5 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 5:00 π.μ., ανέφερε η αστυνομία της νότιας αυτής περιοχής στην ιστοσελίδα της.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τετάρτη προς Πέμπτη, παρασχέθηκαν τρόφιμα στους εγκλωβισμένους και φάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις που χρειάστηκε, όπως προστίθεται.

Την προηγούμενη μέρα, σχεδόν 1.000 οχήματα παγιδεύτηκαν από το χιόνι σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος πρέπει να παραμείνει κλειστός για την κυκλοφορία μέχρι αύριο, Παρασκευή, το πρωί, δήλωσε η σουηδική διοίκηση μεταφορών.

Last night marked the coldest temperature in Sweden in 25 years as the northern town of Kvikkjokk-Årrenjarka dropped to as low as -43.6°C.

Extreme cold weather is set to persist across northern Scandinavia for the rest of the week. pic.twitter.com/7mhJ1LlBDc