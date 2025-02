Κύμα ψύχους στο Ιράν: Κλειστές οι υπηρεσίες και τα σχολεία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

«Λόγω του ακραίου ψύχους, του πάγου, των χιονοπτώσεων και της ανάγκης να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, γραφεία και σχολεία έκλεισαν σε αρκετές επαρχίες», όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο Mehr.

Εκτός της πρωτεύουσας Τεχεράνης, πάνω από 20 επαρχίες, μεταξύ των οποίων αυτής της Αλμπόρζ στα σύνορα, της Ισφαχάν και της Γιαζντ (κέντρο) καθώς επίσης του Κουρδιστάν και του Χαμαντάν (δυτικά), της Φαρς (νότια) και της Χορασάν Ραζαβί (βορειοδυτικά), έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα αυτά.

Χθες βράδυ σε πολλές συνοικίες στην Τεχεράνη σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που αποδόθηκε «στην παροχή αερίου σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας».

Η Tavanir, η εθνική εταιρία ενέργειας, διαβεβαίωσε ότι κάνει ό,τι χρειάζεται για τη λειτουργία των σταθμών της αλλά προειδοποίησε ότι η χώρα θα πρέπει να μειώσει κατά 10% την κατανάλωση αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το Ιράν επικαλείται τακτικά τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις ελλείψεις σε καύσιμα για να θέσει σε αναγκαστική αργία τους δημόσιους υπαλλήλους και να κλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στην Τεχεράνη και σε περίπου 20 επαρχίες, αντίστοιχα μέτρα είχαν ήδη ληφθεί το Σάββατο, εργάσιμη ημέρα στο Ιράν, για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

