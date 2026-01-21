Κυνηγετικά όπλα και τρόφιμα για πέντε ημέρες: Οδηγίες της Γροιλανδίας στους πολίτες για περίπτωση «κρίσης» - Real.gr

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παρουσίασε σήμερα (21/01) ένα νέο φυλλάδιο με συμβουλές προς τους πολίτες σε περίπτωση «κρίσης» καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει ασφυκτικά για την προσάρτησή της.

Το έγγραφο αυτό είναι «ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο», δήλωσε ο υπουργός Αυτοβιωσιμότητας και Αυτάρκειας Πέτερ Μποργκ, σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. «Δεν περιμένουμε να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε», τόνισε.

Η σύνταξη του φυλλαδίου που φέρει τον τίλο «Προετοιμασία για κρίσεις – Να είστε αυτόνομοι για πέντε ημέρες» άρχισε «πέρυσι με φόντο τις περισσότερο ή λιγότερο μεγάλες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος», εξήγησε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Στο έγγραφο συνιστάται κυρίως να αποθηκεύονται τρόφιμα για πέντε ημέρες, τρία λίτρα νερού ανά άτομο και ημέρα, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο με μπαταρίες, αλλά και όπλα, πυρομαχικά και σύνεργα αλιείας.

Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας ανέρχεται σε 57.000 κατοίκους, εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι ιθαγενείς Ινουίτ, για τους οποίους το κυνήγι και το ψάρεμα είναι ιστορικά τα κύρια μέσα διαβίωσής τους.

«Η προετοιμασία είναι καλύτερη από το τίποτα», είπε ο Πέτερ Μποργκ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του αρκτικού νησιού δεν είναι πιθανή, αλλά ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο.

Από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει την επιθυμία του να “αποκτήσει” τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι θέλει να αντιμετωπίσει τη ρωσική και την κινεζική προέλαση στην Αρκτική.

Έχοντας προκαλέσει ένταση και ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα από το Νταβός ότι “δεν θα χρησιμοποιήσει βία” για να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε “άμεσες διαπραγματεύσεις” για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2025, το 85% των Γροιλανδών αντιτίθενται στην προσάρτηση του εδάφους τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο το 6% την υποστηρίζει.

Συνεχίζεται η ανάπτυξη στρατού

Την ίδια ώρα, ο στρατός της Δανίας συνεχίζει την ανάπτυξή του στη Γροιλανδία, με την Κοπεγχάγη να στέλνει επίσης ξένο προσωπικό και εξοπλισμό.

«Για πρώτη φορά, οι ειδικοί του Γιάγκερκορπσετ (η επίλεκτη μονάδα των ειδικών δυνάμεων του στρατού) αναπτύχθηκε στα πιο τραχιά εδάφη της Γροιλανδίας, στην ακτή του Μπλόσεβιλ» ανέφερε μέσω του Facebook η Διοίκηση Αρκτικής της Δανίας. Στόχος είναι «να ενισχυθεί η παρουσία (του στρατού) στην Αρκτική», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι DR, μια φρεγάτα, η Peter Willemoes, συμμετέχει στην Arctic Endurance, τη στρατιωτική άσκηση που οργανώνει η Δανία με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών χωρών από την περασμένη εβδομάδα στη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Αρκτικής, μια γαλλική φρεγάτα, η Bretagne, συμμετέχει επίσης στα γυμνάσια μαζί ένα δανέζικο πολεμικό πλοίο, το Thetis, στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο γαλλικός στρατός είχε ανακοινώσει την αποστολή της φρεγάτας Bretagne στον βόρειο Ατλαντικό, προκειμένου «να εκτιμήσει την κατάσταση, σε μια στρατηγικής σημασίας, απαιτητική ζώνη». Παρουσίασε αυτήν την ανάπτυξη ως «τακτική συμβολή του εθνικού Πολεμικού Ναυτικού στην ασφάλεια των κοινών θαλάσσιων χώρων, των ευρωπαϊκών ζωνών και της βόρειας πτέρυγας του ΝΑΤΟ».

Λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μερικές δεκάδες στρατιωτικούς στο νησί, επισήμως για την προετοιμασία της άσκησης Arctic Endurance. Ορισμένοι έφυγαν στη συνέχεια, όπως οι περίπου 15 Γερμανοί και Σουηδοί, άλλοι όμως συνέχισαν να φτάνουν στη Γροιλανδία. Ο υπουργός Άμυνας της Σλοβενίας Μπόρουτ Σάγιοβιτς είπε σήμερα ότι δύο αξιωματικοί θα μεταβούν στη Γροιλανδία το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς ότι παίζουν ένα «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» και απείλησε να τους επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ