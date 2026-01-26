Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Ταξίδι «φιλίας» του πρωθυπουργού της Σενεγάλης στο Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Σενεγάλης, Ουσμάν Σονκό, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (26/1) στο Ραμπάτ ότι η σενεγαλομαροκινή φιλία είναι «πιο ισχυρή από τα συναισθήματα» που προκάλεσε ο χαοτικός τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, τον οποίο κατέκτησε η χώρα του στις 18 Ιανουαρίου απέναντι στο Μαρόκο.

Από εκείνον τον αγώνα, οπαδοί των δύο χωρών αντιπαρατίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα επεισόδια που στιγμάτισαν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Σονκό υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του στο Μαρόκο δεν ήταν «ένα ταξίδι κατευνασμού», αλλά «ένα ταξίδι επιβεβαίωσης, υπέρβασης και επανίδρυσης της σχέσης, στο ύψος δύο εθνών που σέβονται το ένα το άλλο, αναγνωρίζονται και προβάλλουν μαζί στο μέλλον».

Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο των εργασιών μεικτής επιτροπής των δύο χωρών, την οποία προήδρευσε από κοινού με τον επικεφαλής της μαροκινής κυβέρνησης, Αζίζ Αχανούς.

«Οι εκτροπές που παρατηρήθηκαν πρέπει να επαναξιολογηθούν ως συναισθηματικές υπερβολές που παρήχθησαν από τον ενθουσιασμό και όχι ως πολιτικοί ή πολιτισμικοί παράγοντες», δήλωσε ο Ουσμάν Σονκό ενώπιον μελών των κυβερνήσεων του Μαρόκου και της Σενεγάλης.Από την πλευρά του, ο Αχανούς υπενθύμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Μαρόκου και Σενεγάλης είναι «βασισμένες σε στέρεη βάση».

Την περασμένη εβδομάδα, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ΄, είχε ήδη εκφράσει την πεποίθησή του ότι «η ενδοαφρικανική αδελφοσύνη» θα υπερισχύσει μετά τα «λυπηρά περιστατικά» που σημάδεψαν τον τελικό. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της μεικτής επιτροπής, υπογράφηκαν τη Δευτέρα (26/1) 17 συμφωνίες στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της βιομηχανίας, της γεωργίας και της ψηφιακής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που πραγματοποιείται σχεδόν δέκα ημέρες μετά την ήττα του Μαρόκου από τη Σενεγάλη (1-0) στον τελικό του CAN εντός έδρας, προβλέπεται επίσης η διεξαγωγή μαροκο-σενεγαλέζικου οικονομικού φόρουμ.

O τελικός του… χάους

Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είχε εξελιχθεί σε χάος. Ένα πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της διοργανώτριας χώρας στο τέλος της κανονικής διάρκειας, μετά από παρέμβαση του VAR, αμέσως μετά την ακύρωση γκολ της Σενεγάλης, οδήγησε στην αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο μέρους των Σενεγαλέζων παικτών, οι οποίοι τελικά επέστρεψαν κατόπιν παρότρυνσης του αρχηγού τους, Σαντιό Μανέ.

Οι εντάσεις επεκτάθηκαν και στις εξέδρες, όπου οπαδοί των «Λιονταριών της Τεράνγκα» επιχείρησαν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο για περίπου 15 λεπτά, ακόμη και τη στιγμή που ο Μπραχίμ Ντίαθ ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πέναλτι, το οποίο τελικά αστόχησε.

Δεκαοκτώ Σενεγαλέζοι οπαδοί διώκονται, υπό καθεστώς κράτησης, για πράξεις «χουλιγκανισμού» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία της δίκης τους έχει οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου.

Οι υπήκοοι χωρών της υποσαχάριας Αφρικής αντιπροσώπευαν το 59,9% του συνόλου των αλλοδαπών μεταναστών που ήταν εγκατεστημένοι στο Μαρόκο το 2024, έναντι μόλις 26,8% το 2014. Η Σενεγάλη αποτελεί την πρώτη σε εκπροσώπηση εθνικότητα μεταξύ των αλλοδαπών που διαμένουν στο βασίλειο, με ποσοστό 18,4%, σύμφωνα με το Ανώτατο Επιτροπείο Σχεδιασμού (HCP).

