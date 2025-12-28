Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν - Real.gr

Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πέμπτου ομίλου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Γουινέα και το Σουδάν σημαδεύτηκε από ένα τρομακτικό περιστατικό στο 35ο λεπτό.

Με το παιχνίδι να βρίσκεται στο 0-0 ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή επαφή, προκαλώντας τον τρόμο όσων παρακολουθούσαν το ματς.

Άμεσα επενέβησαν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, με τον πορτιέρε να δέχεται τις πρώτες βοήθειες εντός αγωνιστικού χώρου. Μετά από λίγα λεπτά, ο Ελνέελ σηκώθηκε και κρίθηκε ικανός να συνεχίσει, επιστρέφοντας κάτω από τα δοκάρια.

