Κύπρος: Αποτρέψαμε επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε Ισραηλινούς, λέει το Τελ Αβίβ - Real.gr

«Απετράπη ιρανική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο.

Σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ο Σάαρ αναφέρει ότι η επίθεση ματαιώθηκε χάρις στις κυπριακές αρχές ασφαλείας σε συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας.

The Islamic Revolutionary Guard Corps – the terror arm of the Iranian regime – tried to carry out an attack on Israeli citizens in Cyprus.

Thanks to the activity of the Cypriot security authorities, in cooperation with Israeli security services, the terror attack was thwarted.…

