Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το επίμαχο βίντεο - Real.gr

Ο Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων, διορίστηκε σήμερα ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής από τον Γενικό Εισαγγελέα για το επίμαχο βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει σάλο στην Κύπρο και αφορά κατ’ ισχυρισμό αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις για την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του Ανδρέα Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το περί ου ο λόγος βίντεο, του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και των κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών, αναφέρουν οι όροι εντολής.