Κύπρος - Δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους: Χειροπέδες σε άλλα τρία άτομα - Από την Ελλάδα ο ένας εκ των συλληφθέντων - Real.gr

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών της Κύπρου οδηγούνται τα τρία πρόσωπα που συνελήφθηκαν χθες βράδυ στα πλαίσια των ερευνών για την υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους.

Την ίδια ώρα οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα.

Σε δηλώσεις στο Κρατικό Ραδιόφωνο της Κύπρου, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου επιβεβαίωσε ότι έγιναν έρευνες κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και στο Τμήμα Φυλακών για την συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς να εισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πρέπει να προστατεύσουμε την μαρτυρία που έχουμε ενωπιόν μας» τόνισε.

Ερωτηθείσα σχετικά η κα Λαμπριανίδου δεν επιβεβαίωσε εμπλοκή δεύτερου πρώην ποδοσφαιριστή στην υπόθεση.

Κληθείσα να σχολιάσει για κατεύθυνση ως προς την πορεία των ερευνών καθώς και για ενδεχόμενα κίνητρα των δραστών, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι εξετάζονται διάφορες παράμετροι.

«Υπάρχει πάρα πολύ ανακριτικό έργο, αυτές οι συλλήψεις δεν είναι το τέλος αλλά πιθανόν να είναι η αρχή, ως εκ τούτου θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αναφέρουμε ως προς την ουσία και τα κίνητρα που πιθανό να βρίσκονται πίσω από αυτή την εγκληματική πράξη», κατέληξε.

Οι τρεις νέοι συλληφθέντες

Όσον αφορά τους τρεις που συνελήφθηκαν χθες βράδυ, όπως αναφέρει το cyprustimes, πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στη Λευκωσία και ένα πρόσωπο από την Ελλάδα που συνελήφθη στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες. κάποιοι εκ των συλληφθέντων και πάλι σχετίζονται με τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν μετά το κάψιμο του βαν, τη στιγμή της δολοφονίας.

Η μαφιόζικη εκτέλεση υπενθυμίζεται, διαπράχθηκε το πρωί της Παρασκευής την ώρα που ο 18χρονος γιος του θύματος οδηγούσε την υπερπολυτελή Rolls-Royce, έχοντας ως συνοδηγό τον πατέρα του.

Μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση του 49χρονου, οι δράστες ακολούθησαν διαδρομή την οποία πλέον γνωρίζουν και έχουν καταγεγραμμένη οι ανακριτές.