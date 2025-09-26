Quantcast
Κύπρος: Μεγάλα αποθέματα αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» - Real.gr
07:53, 26/09/2025
Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» της κυπριακής ΑΟΖ, βάσει της ενημέρωσης, στην οποία προέβη η ExxonMobil προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κ. Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μετά τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση, κατά την οποία ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil κ. Τζον Άρντιλ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αρχικά ευρήματα της τελευταίας γεώτρησης στο ‘Πήγασος’. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους, συνδυαστικά με το ‘Γλαύκος’, η ποσότητα του φυσικού αερίου, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, μπορεί να ανέρχεται σε 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Αυτά είναι πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil».

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέφερε στον κ. Άρντιλ αφενός την ικανοποίηση του για τη μέχρι στιγμής συνεργασία με την εταιρεία και για τη δραστηριοποίηση της στην κυπριακή ΑΟΖ, και αφετέρου το μήνυμα από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης ως προς την επίσπευση, το συντομότερο δυνατόν, της εξόρυξης, για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ, με πρώτιστο στόχο, ασφαλώς, τη θετική επίδραση προς το ενεργειακό κόστος για τους Κύπριους καταναλωτές.

 

«Τα νέα είναι θετικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ – η ExxonMobil είναι από τις πρώτες εξ αυτών – είναι εταιρείες παγκόσμιοι κολοσσοί που η παρουσία τους αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυπριακή ΑΟΖ», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν η εταιρεία ενημέρωσε πώς θα κινηθεί ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω ποσότητες, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «βεβαίως, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται και οι επόμενες, πολύ συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της εταιρείας με χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα τεθούν ως προς την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο. Είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί».

