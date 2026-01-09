Κύπρος: Τα τουρκικά «s» και «i» στο «πληκτρολόγιο της «συναλλαγής» - Ανταπόκριση από τη Λευκωσία - Real.gr

Η πολύκροτη έρευνα από τις κυπριακές Αρχές που έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο όχι μονο στην μεγαλόνησο, αλλα και στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη, απασχόλησε τον realfm 97,8 και την εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και του Γιώργου Παγανη.

Σάλο προκάλεσε το οπτικοακουστικό υλικό, που διέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης στο X, το οποίο επιχειρεί να συνδέσει την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2023, Νίκου Χριστοδουλίδη, με παράνομη διακίνηση χρημάτων, αλλά και με εισφορές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης που φέρεται να σχετίζεται με τη σύζυγό του, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες (για τις οποίες η κυπριακή κυβέρνηση ότι είναι μοντάρισμένες) φέρονται να συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο.

Ο λογαριασμός της Emily πίσω από τη διαρροή

Πίσω από τη διαρροή κρύβεται το προφίλ στην πλατφόρμα X με το username @EmilyTanalyst, που αυτοπαρουσιάζεται ως Emily Thompson, ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιογραφικό της: «Είμαι μια ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια, και λέκτορας, με κύρια εστίαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ».

Όπως αναφέρει το sigmalive.com, παρά τον πολιτικό της προσανατολισμό, ο αριθμός των ακολούθων της παραμένει χαμηλός (χθες 468 followers, σήμερα 1340), στοιχείο που υποδηλώνει περιορισμένη απήχηση για αναλύτρια που καλύπτει γεωπολιτική θεματολογία. Η μπλε ένδειξη επαλήθευσης (Blue Verified) παραπέμπει σε πληρωμένη συνδρομή του X, χωρίς να πιστοποιεί την αξιοπιστία των αναρτήσεων, αλλά επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και όχι ανώνυμος-αδήλωτος.

Με βάση το ID του λογαριασμού, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως η δραστηριότητα εντείνεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με συχνές αναρτήσεις, επαναδημοσιεύσεις και σχολιασμό. Τους τελευταίους δύο μήνες, η Emily Thompson λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως aggregator πολιτικών εξελίξεων, με αναρτήσεις κυρίως reposts από διεθνείς πηγές -Politico Playbook, Cook Political Report, CSIS, Carnegie, Moscow Times- συνοδευόμενες από λιτά ή υπαινικτικά σχόλια: «hmmmm», «well well well», «hmmmmmmmmmmmmmmmm», «exhausting», «saving this for later».

Από τον Δεκέμβριο του 2025, παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, με τα πρωτότυπα ποστ να αυξάνονται και τη θεματολογία να αποκτά κυπριακό επίκεντρο: ΕΕ Προεδρία 2026, επίσκεψη Ζελένσκι, συνομιλίες με τα κατεχόμενα, ενεργειακά συμφέροντα στο κοίτασμα Αφροδίτη και γεωπολιτική με Ρωσία-ΕΕ-Τουρκία. Ο τόνος των αναρτήσεων είναι πιο επεξηγηματικός και αισιόδοξος, με εκφράσεις όπως «οικοδόμηση με βήματα γεφύρωσης» (bridge-building steps), «σημαντινό μομέντουμ» (cautious momentum) και «this is going to matter more and more».

Το προφίλ έγινε ουσιαστικά γνωστό χθες, 8 Ιανουαρίου 2026, με ανάρτηση που εξελίχθηκε σε viral. Το βίντεο διάρκειας 8 λεπτών συνοδεύεται από δραματική εισαγωγή: «BREAKING BOMBSHELL VIDEO», με φράση «δεν μπορώ να περιγράψω τι μόλις έλαβα». Περιλαμβάνει voiceover, διαγράμματα, υποτίτλους και πλάνα κρυφής κάμερας, και καταγγελίες εις βάρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με αναφορές σε οικογενειακά πρόσωπα, πρώην υπουργούς και επιχειρηματίες. Ο κεντρικός άξονας του περιεχομένου είναι οι ισχυρισμοί περί νεποτισμού, αθέμιτης προεκλογικής χρηματοδότησης και συναλλαγής πολιτικών χαρών έναντι επενδυτικών προνομίων.

Η κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά το περιεχόμενο του βίντεο, κάνοντας λόγο για κακόβουλη κατασκευή, ενώ το υλικό παρουσιάζει, μέσα από μονταρισμένα αποσπάσματα, την εικόνα ύπαρξης οργανωμένου μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τα γλωσσικά ίχνη που δείχνουν «τούρκικο πληκτρολόγιο»

Για την ανάρτηση έκανε παρατήρηση ο ειδικός ασφάλειας διαδικτύου Ντίνος Παστός, σημειώνοντας ότι εντοπίζονται γλωσσικά ίχνη που δείχνουν χρήση τουρκικού πληκτρολογίου, με χαρακτήρες όπως το “ı” (i χωρίς τελεία) και το “ş” σε αγγλικές λέξεις (campaıgn, fınance, vıa), οι οποίοι αποτελούν τυπικούς τουρκικούς γραφικούς τύπους. Ωστόσο, η παρουσία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ένδειξη ταυτότητας των δημιουργών και πιθανόν να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα ως τεχνική παραπλάνησης.

Η εικόνα του λογαριασμού δεν παραπέμπει σε bot, καθώς οι αναρτήσεις έχουν ανθρώπινη ροή, σχολιασμό και χρονική συνοχή. Ωστόσο, η χαμηλή εμβέλεια, η απουσία θεσμικής σύνδεσης και η αιφνίδια investigative στροφή μέσω ενός viral βίντεο καθιστούν τον λογαριασμό ευάλωτο σε κριτική για στοχευμένη πολιτική επιρροή ή δυσφημιστικές εκστρατείες, ειδικά λόγω του timing που συμπίπτει με την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.



Ακούστε όλες τις τελευταίες πληροφορίες όπως τις μετέδωσε ο Χρήστος Μαζανίτης: