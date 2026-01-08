Κύπρος: Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων μετά τη διαρροή του βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» και «επενδυτές» - «Προϊόν μοντάζ», απαντά η κυβέρνηση - Real.gr

Σάλος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανάρτηση σε λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ ενός βίντεο, που φέρεται να καταδεικνύει τις «κρυφές» συνομιλίες τριών πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων της Κύπρου, με υποτιθέμενους επενδυτές.

Την πρώτη αντίδραση πολιτικού αρχηγού για το βίντεο, διατύπωσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου που αναφέρει ότι:

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στεφάνου σημειώνει σε ανάρτησή του: «Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».



Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου τονίζει ότι «εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές».

«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο», προσθέτει σε ανάρτησή της.

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026



Σε σχετικές αναρτήσεις προχώρησαν κι άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής.

Αν κατάλαβα καλά παρακολουθούμε ένα σοκαριστικό βίντεο που το βλέπουμε και δεν πιστεύουμε γιατί πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση με τους περί αυτής επιχειρηματίες ! Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση γιατί θα έχουμε χειρότερα από την παραίτηση του Βοηθού και τα τραγελαφικά ! Τώρα… — Irene Charalambides (@Xaralambidou) January 8, 2026



Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο.

Όπως μεταδίδει το OMEGAlive, το βίντεο, διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών και με τίτλο «Corruption in Cyprus», παρουσιάζει υλικό που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργό του ως «διαρροή». Περιλαμβάνει αποσπάσματα από φερόμενες κρυφές συνομιλίες, γραφήματα και αφηγηματικούς ισχυρισμούς, μέσω των οποίων υποστηρίζεται ότι υπήρξε υπέρβαση του νόμιμου ορίου προεκλογικών δαπανών, με τη χρήση άτυπων μηχανισμών χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο βίντεο, κεντρικό ρόλο φέρεται να διαδραματίζει ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην υπουργός Ενέργειας και ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και συγγενικό του πρόσωπο, ο οποίος παρουσιάζεται να εμπλέκεται στη συλλογή χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος. Οι αναφορές αυτές βασίζονται σε αποσπάσματα συνομιλιών που αποδίδονται σε τρίτους και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μάλιστα σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς που αφορούν την σύζυγο του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για μεγάλες δωρεές από επιχειρηματίες και εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα με το περιεχόμενο του βίντεο, συνδέονται με αιτήματα διευκολύνσεων ή ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, ακούγεται επίσης σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Κακόβουλο» και «προϊόν μοντάζ» το βίντεο – Κάνει λόγο για «υβριδική δραστηριότητα» εναντίον της Κύπρου

Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει, σύμφωνα με το philenews, ότι: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προσθέτει: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Στο ΤΑΕ Λευκωσίας ο Λακκοτρύπης

Το απόγευμα της Πέμπτης ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης κατέθεσε στο Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων στη Λευκωσία.

Στο δικό του ρεπορτάζ ο «Φιλελεύθερος» αναφέρει πως τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ», ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Τι απαντά ο Χρυσοχόου

O κ. Χρυσοχόου μιλώντας στο OMEGAlive, αναφέρει ότι πρόκειται για κοπτοραπτική (cut and edit), ότι δεν αναφέρεται ποτέ στον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια του βίντεο και ότι είναι γεγονός ότι έδωσε χρήματα στον Φορέα «όπως και σε πολλές άλλες φιλανθρωπικές».