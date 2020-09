Κύπρος: Ο Αναστασιάδης ζήτησε από την ΕΕ να σταλεί ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επισήμανε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες από πλευράς Ένωσης, δυστυχώς, δεν επέφεραν θετικό αποτέλεσμα και επανέλαβε ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και να υπάρξει άμεσα αποφασιστική δράση, ώστε να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία πως η ΕΕ παραμένει ενωμένη για αντιμετώπιση των έκνομων ενεργειών της. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχίσουν να τίθενται σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα και η κυριαρχία κρατών μελών. Έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Μισέλ, για πραγματοποίηση προπαρασκευαστικών συζητήσεων με ομάδες χωρών μελών της ΕΕ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 24-25 Σεπτεμβρίου. Στη Σύνοδο θα διεξαχθεί συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Participated tonight at a teleconference with @eucopresident, Chancellor Merkel and EU Member States Leaders. #EU should go beyond words. Solid and concrete determination is necessary in order for Turkey to cease its illegal actions in #Cyprus' EEZ and the wider region. pic.twitter.com/wtY5uiwKo7