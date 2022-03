Κύπρος: Πρώτη ανθρωπιστική αποστολή στην Ουκρανία την Τρίτη

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη συνεισφέρει, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, το ποσό των 100.000 ευρώ προς το Ταμείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την Ουκρανία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Την ερχόμενη Τρίτη, 8 Μαρτίου, αναμένεται η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας της Κύπρου προς τον ουκρανικό λαό, μετά από σχετικές διευθετήσεις που έγιναν και σε συνεννόηση με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο eπίτροπος του Πολίτη Παναγιώτης Σεντώνας, το πρώτο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας περιλαμβάνει:

1.Ιατροφαρμακευτικά προϊόντα αξίας 700.000 ευρώ.

2.Τρόφιμα, για τη συλλογή των οποίων ενεργοποιήθηκαν πέραν των 40 κέντρων παγκύπρια.

3.Εξοπλισμό που αφορά την πολιτική προστασία (αντίσκηνα, υπνόσακοι, σετ πρώτων βοηθειών κ.ά.).

Σημειώνεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη συνεισφέρει, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, το ποσό των 100.000 ευρώ προς το Ταμείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την Ουκρανία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ukraine Humanitarian Fund - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

Η κυπριακή κυβέρνηση επιθυμεί να ευχαριστήσει τους πολίτες, τις οργανώσεις, τους οργανισμούς, τις ιδιωτικές εταιρείες, τους Δήμους, τις Κοινότητες, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, αλλά και όσους άλλους συνέβαλαν στην προσπάθεια συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι που περίτρανα αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ευαισθησία του κυπριακού λαού, ο οποίος στέκεται αρωγός προς τον ουκρανικό λαό.

Η αξιολόγηση των αναγκών επί του εδάφους συνεχίζεται σε συνεργασία με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Διευκρινίζεται ότι η συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας στα κέντρα που λειτουργούν σε όλη την Κύπρο συνεχίζεται.