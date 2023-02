Κύπρος: Συλλυπητήρια του Ν. Αναστασιάδη στις οικογένειες των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε: "Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού που κτύπησε τη Συρία και την Τουρκία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους είναι τραυματισμένοι, στους οποίους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση".

My most sincere condolences to the families of the victims of the devastating earthquake that hit Syria and Turkey. Our thoughts and prayers are with all those injured, wishing them speedy recovery.