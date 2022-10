Κύπρος: Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πορτογαλίας είχε ο Ν. Αναστασιάδης

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους και των διευρυμένων συνομιλιών που ακολούθησαν, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου ντε Σόουζα αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αφού είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Πρόεδρος της Πορτογαλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και αντανακλά την κοινή βούληση να υπάρξει νέα δυναμική στις σχέσεις τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πρόσθεσε ότι κατά τις συνομιλίες τους συζήτησαν θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων και ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η εκπαίδευση, η οικονομία και ο τουρισμός.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είπε, συμφωνήθηκε η λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα αναβαθμίσει τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων οργανισμών τουρισμού και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρξουν απευθείας πτήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

It is with great pleasure that I warmly welcome to ???? the President of ????, my dear friend Marcelo Rebelo de Sousa. This is a historic moment in the traditional ties of friendship between our countries, as it is the first ever official visit by a Portuguese President to Cyprus. pic.twitter.com/MjtPrGIGLC