Κύπρος: Υπογράφηκε το Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Το Πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα διμερών και πολυμερών στρατιωτικών συνεργασιών τις οποίες αναπτύσσει η Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υπουργείου Άμυνας, περιλαμβάνει αριθμό δράσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Κύπρο όσο και στις ΗΠΑ με τις οποίες ενισχύεται περαιτέρω η διμερής στρατιωτική συνεργασία. Παράλληλα, αποτελεί επιβεβαίωση της σταθερής αναβάθμισης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα κατά το 2022.

