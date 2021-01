Κυριακίδου: Οι 27 καλούν την AstraZeneca να συμμορφωθεί στα συμφωνημένα

H Επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας Στέλλα Κυριακίδου κάλεσε σήμερα την AstraZeneca να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς την ΕΕ.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Τύπο στις Βρυξέλλες, η Επίτροπος τόνισε τα εξής: “επικοινώνησα μαζί σας τη Δευτέρα για να εκφράσω τις σοβαρές ανησυχίες μας σχετικά με την πρόθεση της AstraZeneca να παρέχει πολύ λιγότερες δόσεις τις επόμενες εβδομάδες από ό, τι συμφωνήθηκε και ανακοινώθηκε”.

“Έκτοτε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της κατάστασης. Συγκαλέσαμε συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής τη Δευτέρα το βράδυ, η οποία οδήγησε και πάλι σε ανεπαρκείς εξηγήσεις από την εταιρεία και σε βαθιά δυσαρέσκεια μεταξύ των κρατών μελών”, ανέφερε.

“Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρη: τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενωμένα ότι η AstraZeneca πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στη συμφωνία μας. Βρισκόμαστε σε πανδημία. Χάνουμε ανθρώπους κάθε μέρα. Αυτά δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι στατιστικά. Πρόκειται για άτομα, με οικογένειες, με φίλους και συναδέλφους που επηρεάζονται επίσης”, ανέφερε η Επίτροπος.

“Οι φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν εμβόλια, έχουν ηθικές, κοινωνικές και συμβατικές ευθύνες, τις οποίες πρέπει να τηρήσουν”, επεσήμανε.

“Η άποψη ότι η εταιρεία δεν υποχρεούται να τις εκπληρώσει επειδή υπογράψαμε συμφωνία «βέλτιστης προσπάθειας» δεν είναι ούτε σωστή ούτε αποδεκτή”, ξεκαθάρισε.

“Υπογράψαμε μια Προκαταρκτική Σύμβαση Αγοράς για ένα προϊόν που τότε δεν υπήρχε και το οποίο εξακολουθεί να μην έχει εγκριθεί ακόμη. Και το υπογράψαμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία χτίζει την παραγωγική ικανότητα να παράγει το εμβόλιο νωρίς, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει έναν ορισμένο όγκο δόσεων την ημέρα που θα εγκριθεί”, ανέφερε.

“Η λογική αυτών των συμφωνιών ήταν τόσο έγκυρη τότε, όσο είναι τώρα: παρέχουμε μια επένδυση ανάληψης κινδύνου εκ των προτέρων, προκειμένου να πάρουμε μια δέσμευση από την εταιρεία να προπαραγάγει, ακόμη και πριν λάβει την έγκριση”, εξήγησε.

“Το να μην είναι σε θέση να διασφαλίσει την παραγωγική ικανότητα είναι αντίθετο με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας μας”, τόνισε.

“Απορρίπτουμε τη λογική της προτεραιότητα εξυπηρέτησης first come first served. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει στους χασάπηδες της γειτονιάς, αλλά όχι στα συμβόλαια. Και όχι στις Συμφωνίες Προπώλησης”.

“Δεν υπάρχει ρήτρα προτεραιότητας στο Συμφωνητικό. Και δεν υπάρχει επίσης ιεραρχία των τεσσάρων εργοστασίων παραγωγής που αναφέρονται στο Advance Purchase Agreement. Δύο βρίσκονται στην ΕΕ και δύο βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα των επενδύσεών μας και τα χρήματα των φορολογουμένων που έχουν επενδυθεί”, τόνισε η Επίτροπος.

“Παραμένουμε πάντα ανοιχτοί για να συνεργαστούμε με την εταιρεία για την επίλυση τυχόν εκκρεμών ζητημάτων στο πνεύμα της αληθινής συνεργασίας και ευθύνης. Αυτό ήταν πάντα το πνεύμα της συνεργασίας μας με τους κατασκευαστές εμβολίων από την περασμένη άνοιξη”.

“Σήμερα το απόγευμα, στις 18:30, η συντονιστική επιτροπή θα συνέλθει ξανά.

Καλώ την AstraZeneca να εμπλακεί πλήρως, να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη, να παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες και να ανταποκριθεί στις συμβατικές, κοινωνικές και ηθικές της υποχρεώσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι το συμβόλαιο δεν περιέχει ρήτρα προτεραιότητας για το ΗΒ ή για οποιοδήποτε άλλο μέρος, και αν το επιθυμούσε η ΑΖ θα έπρεπε να το είχε δηλώσει.

H Στέλλα Κυριακίδου ξεκαθάρισε επιπλέον ότι η ΕΕ δεν επιβάλει απαγόρευση ή περιορισμό στις εξαγωγές εμβολίων από την ΕΕ προς τρίτα κράτη, αλλά ένα μηχανισμό διαφάνειας για το ποιες δόσεις εξάγονται από ποια εργοστάσια, πότε και προς ποιο προορισμό.

"Δεν υφίσταται ιεραρχία εργοστασίων, τα εργοστάσια στο ΗΒ είναι μέρος της σύμβασης προαγορά και γιαυτό αναμένουμε να κάνουν παραδόσεις", διευκρίνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

“Καμία εταιρεία δεν πρέπει να αυταπατάται πιστεύοντας ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει”, ξεκαθάρισε. “Έχουμε τρόπους να γνωρίζουμε πόσες δόσεις παρήχθησαν και που”, τόνισε.