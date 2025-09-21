Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Προς ακύρωση οι μισές πτήσεις της Κυριακής - Τα σενάρια και οι υποψίες - Real.gr

Tο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν την Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν για να αποτραπούν μεγλαλύτερες ουρές στην αναγκαστικά χειροκίνητη διαδικασία επιβίβασης.

Εικόνες από το Χίθροου δείχνουν ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και αποσκευές στοιβαγμένες, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατούσε να τις καταγράψει.

Στα αεροδρόμια του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου συνολικά 29 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων είχαν ακυρωθεί έως τις 11:30 GMT, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων αεροπορίας Cirium. Τουλάχιστον 10 πτήσεις ακυρώθηκαν από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και άλλες 17 καθυστέρησαν για πάνω από μία ώρα.

Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση». Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση και ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Ο διευθυντής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας, Νταν Τσιμπέαν, δήλωσε ότι το δίκτυο των ομάδων κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως CSIRT, και η ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας, EU-CyCLONE, «παρακολουθούν ενεργά» τις εξελίξεις. Ωστόσο, το επίπεδο συναγερμού δεν έχει αυξηθεί.

Αρκετοί ιστότοποι παρακολούθησης παραβιάσεων έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι η Collins Aerospace δέχθηκε επίθεση από χάκερ που ζητούσαν λύτρα το 2023. Η εταιρεία δεν απάντησε σε μήνυμα ζητώντας σχολιασμό σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς ή λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό του Σαββάτου.

Τα σενάρια και οι υποψίες

Το BBC χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις υποψίες για κυβερνοεπίθεση από χάκερ που χρηματοδοτούνται από το Κρεμλίνο υπενθυμίζοντας ότι όλες οι μεγάλες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές συμμορίες που «έχουν κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως κλέβοντας δεδομένα ή χρησιμοποιώντας ransomware για να προκαλέσουν χάος και να αποσπάσουν λύτρα σε bitcoin».

Ειδικοί στον κυβερνοχώρο τόνισαν πάντως ότι επίθεση ransomware, μπορεί να διαπραχθεί καιι από κρατικά χρηματοδοτούμενους φορείς, με σαφείς υπαινιμό για ρωσική εμπλοκή. Πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, ωστόσο Βρετανοί και Αμερικανοί χάκερ κατηγορούνται για την πραγματοποίηση πρόσφατων μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον του καζίνο του Λας Βέγκας, της M&S, της Co-op και της Transport for London, σύμφωνα με το BBC.

Τo τελευταίο κύμα κυβερνοεπιθέσεων έπληξε τομείς από την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα έως το λιανικό εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover.