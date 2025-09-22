Κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Μαραθώνιος ταλαιπωρίας για δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες - Real.gr

Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν επηρεαστεί από τη διακοπή των αυτόματων συστημάτων check-in, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Παράλληλα, ασαφείς είναι οι δηλώσεις από αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ, για το hacking με κακόβουλο λογισμικό που προκάλεσε το χάος.

Σημειώνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ENISA) επιβεβαίωσε εκ νέου τη Δευτέρα (22/9) ότι η μεγάλη διακοπή που έθεσε εκτός λειτουργίας τα αυτόματα συστήματα check-in σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση με κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από μια σειρά αντιφατικών μηνυμάτων. Το πρωί της Δευτέρας, η ENISA είχε επιβεβαιώσει την κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια, μιλώντας για λογισμικό τύπου ransomware. Στη συνέχεια, δημοσίευσε δεύτερη ανακοίνωση αποσύροντας κάθε αναφορά στον όρο. Το απόγευμα, όμως, επιβεβαίωσε τελικά ότι η επίθεση σχετίζεται πράγματι με αυτό το κακόβουλο λογισμικό.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου διερευνούν την υπόθεση», ανέφερε η Υπηρεσία, χωρίς να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την προέλευση των δραστών. Πρόκειται για επιθέσεις που κλειδώνουν την πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα μέχρι την καταβολή λύτρων.

EU agency confirms ransomware attack behind airport disruptions https://t.co/nQzH0oAclZ https://t.co/nQzH0oAclZ — Reuters (@Reuters) September 22, 2025

Παραμένουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια

Η επίθεση έπληξε την Collins Aerospace, εταιρεία που παρέχει συστήματα ελέγχου επιβατών σε αεροδρόμια. Οι συνέπειες ήταν άμεσες: σημαντικές καθυστερήσεις στο Χίθροου του Λονδίνου, καθώς και στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Ακόμη και τη Δευτέρα, πολλά αεροδρόμια συνέχιζαν να υπολειτουργούν. Στο Βερολίνο, όπου μόνο σε μία ημέρα αναμένονταν πάνω από 92.000 επιβάτες λόγω του Μαραθωνίου, οι ουρές στα check-in παρέμεναν μεγάλες και οι καθυστερήσεις έντονες.