La Stampa: Αύριο επιστρέφουν, μέσω Αθηνών, οι υπόλοιποι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla - Real.gr

21:20, 05/10/2025
La Stampa: Αύριο επιστρέφουν, μέσω Αθηνών, οι υπόλοιποι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, αύριο πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Σήμερα έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

