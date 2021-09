Λα Πάλμα: Νέες εκκενώσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε μια νέα φάση έκρηξης… Οι πυροσβέστες δεν θα επιχειρήσουν άλλο σήμερα», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία της Τενερίφης, η οποία έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις.

Οι αρχές διέταξαν σήμερα το απόγευμα την εκκένωση των πόλεων Ταχούγια, Τακάντε ντε Αμπάχο και του τμήματος της πόλης Τακάντε ντε Αρίμπα που δεν είχε εκκενωθεί ακόμη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία διακρίνεται ένας κήπος να έχει καλυφθεί από ηφαιστειακή τέφρα ύψους «μεταξύ 30 και 40 εκατοστών».

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είπαν αρχικά στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, προκειμένου να αποφύγουν το πυκνό σύννεφο τέφρας και τα θραύσματα λάβας που μεταφέρονται με τον αέρα, ωστόσο προχώρησαν στην εκκένωση λόγω του υψηλού κινδύνου από τις εκρήξεις.

Από τότε που εξερράγη την Κυριακή, το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα έχει εκτοξεύσει χιλιάδες τόνους λάβας, έχει καταστρέψει εκατοντάδες σπίτια και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων.

Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι, όμως το 15% των κρίσιμων για την οικονομία του νησιού καλλιεργειών μπανάνας κινδυνεύει, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η αεροπορική εταιρεία των Καναρίων Νήσων Binter ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε όλες τις πτήσεις στο Λα Πάλμα λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου, ενώ η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia ακύρωσε τη μοναδική πτήση που είχε προγραμματίσει για σήμερα. Μια άλλη τοπική εταιρεία, η Canaryfly, ανέστειλε επίσης τα δρομολόγιά της.

Η Binter επισήμανε σε μια ανακοίνωση πως αναγκάστηκε να ακυρώσει τις πτήσεις της από και προς το Λα Πάλμα, καθώς η κατάσταση από το σύννεφο τέφρας που παράγει το ηφαίστειο επιδεινώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ώρες.

Local Canary Island carrier #Binter said on Friday it had cancelled all flights to #LaPalma due to the volcano eruption, while Spanish airline Iberia cancelled its only flight scheduled for the day#Spain#CumbreViejahttps://t.co/8Wx3s05SCv