Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν θα σταματήσει την στρατιωτική επιχείρηση πριν τις συνομιλίες

Μιλώντας σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Λαβρόφ είπε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να μην συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά επέμεινε ότι η Μόσχα δεν θα σταματήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση όταν οι πλευρές συναντηθούν ξανά.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σημείωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την αναστολή της στρατιωτικής δράσης κατά τον πρώτο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών στα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά ότι η θέση της Μόσχας έκτοτε άλλαξε.

