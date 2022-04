Λαβρόφ: Πραγματικός κίνδυνος να ξεσπάσει Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος - Βρετανία: Η Ρωσία έχει χάσει 15.000 άνδρες

Η Μόσχα θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας , κατηγορώντας ωστόσο την Ουκρανία ότι «παριστάνει» πως συζητά και προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει «πραγματικός» κίνδυνος να ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

RUSSIA: NUCLEAR WAR THREAT "REAL": Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has issued a chilling warning about the risk of nuclear war. @MarcusMoore reports as Russia bombs five train stations in western, central Ukraine. https://t.co/lsaf9dsuEwpic.twitter.com/SR5D0THfRh