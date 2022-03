Λαβρόφ: Υπάρχει ελπίδα συμβιβασμού στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες, αλλά υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού και η ουδετερότητα για την Ουκρανία εξετάζεται σοβαρά, δήλωσε επίσης ο Λαβρόφ.

"Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους", είπε ο ίδιος. "Ωστόσο υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού. Το ουδέτερο καθεστώς συζητείαι σοβαρά τώρα μαζί, φυσικά, με εγγυήσεις ασφαλείας", είπε ο Λαβρόφ.

Η Ουκρανία έχει επίσης προβεί με επιφυλακτικό τρόπο σε θετικές ανακοινώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Λέει ότι προτίθεται να διαπραγματευτεί μέχρι τέλους τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχτεί ρωσικά τελεσίγραφα.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται η ασφάλεια των πολιτών στην ανατολική Ουκρανία, η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων της Ουκρανίας.

Ανακοινώνοντας την εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι απειλούν την Ρωσία με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, στην πίσω αυλή της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έχει ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή παρά να πραγματοποιηθεί η στρατιωτική επιχείρηση επειδή οι ρωσόφωνοι στην Ουκρανία υφίσταντο «γενοκτονία» από "εθνικιστές και νεοναζιστές" μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Η Ουκρανία και η Δύση χαρακτηρίζουν αβάσιμες τις κατηγορίες για γενοκτονία.

