Lady Gaga: Χορευτής έπεσε κάτω από τη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Aτύχημα σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία της Lady Gaga, όταν χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Accor Stadium στο Σίδνεϊ. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο καταγράφεται η στιγμή που ένας από τους χορευτές της περιοδείας Mayhem Ball γλίστρησε και έπεσε κάτω από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jermaine D’Vauz (@jermainedvauz)

Η διάσημη τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Garden of Eden», όταν συνέβη το απρόοπτο με τον χορευτή, Μάικλ Νταμέσκι. Η Lady Gaga έσπευσε άμεσα στο μέρος του, σηκώνοντας το χέρι της για να σταματήσει τη μουσική, η οποία διακόπηκε αμέσως. Απευθυνόμενη στο κοινό, είπε: «Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς παρακαλώ περιμένετε ένα δευτερόλεπτο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Voices of Gold (@voicesofgold)

Η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή για να διαπιστώσει αν ο χορευτής είχε τραυματιστεί σοβαρά, πριν συνεχιστεί η συναυλία. Λίγο αργότερα, ο Μάικλ Νταμέσκι ανάρτησε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά και ότι «κατάφερε να ολοκληρώσει την τελευταία συναυλία της χρονιάς» αφού σηκώθηκε και επέστρεψε στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σκηνή είχε γίνει ολισθηρή λόγω βροχής, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα ασφάλειας. Αργότερα την ίδια βραδιά, η Lady Gaga διέκοψε εκ νέου για λίγο τη συναυλία, προκειμένου οι χορευτές να αλλάξουν παπούτσια και να συνεχιστεί με ασφάλεια το πρόγραμμα.