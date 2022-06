«Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ»: Καταδικάστηκαν σε θάνατο τρία άτομα που πολεμούσαν στο πλευρό της Ουκρανίας

BREAKING: Russian State Media reports a court in the Russian-backed Donetsk Republic has issued the death penalty to two British fighters captured in Ukraine. https://t.co/VudFE4oVhX

Ο Έϊντεν Άσλιν υπηρετούσε στην 36η ταξιαρχία πεζοναυτών των Ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από το 2018, επισημαίνει η ιστότοπος Mediazona. Στην Ουκρανία έμεινε λόγω της αρραβωνιαστικιάς του. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στο Twitter, αιχμαλωτίσθηκε στα μέσα Απριλίου. Επίσης τότε στην «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» βρέθηκε και ο φίλος του, ο 48χρονος Σον Πίνερ πρώην στρατιωτικός του Βασιλικού τάγματος της Βρετανίας που ήταν στην ίδια ταξιαρχία. Οι συγγενείς του Πίνερ επισήμαιναν ότι και ο Πίνερ και ο Άσλιν επίσημα υπηρετούσαν στον ουκρανικό στρατό με βάση την νομοθεσία και δεν ήtαν μισθοφόροι.

