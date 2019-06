Λαμπρή η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι πολλών θρησκευμάτων και ορθοδόξων δικαιοδοσιών και εκπρόσωποι των Εκκλησιών της Ελλάδας και της Κύπρου. Η ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο, η αμερικανική από τον υπουργό Υγείας, Άλεξ Αζάρ και η κυπριακή από τον συνομιλητή της Ελληνοκυπριακής πλευράς,πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη. Παρόντες επίσης ήταν οι επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας στις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ, καθώς και πολλοί πολιτικοί παράγοντες από την Ελλάδα. Τον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε η σύζυγός του Μαρέβα.

"Today, I stand before all of you, humbled and grateful, declaring with the Holy Prophet and Psalmist David:

?τοίμη ? καρδία μου ? Θεός. ?τοίμη ? καρδία μου!

Ready is my heart is O God. Ready is my heart! (Psalm 57:7)" https://t.co/6McQz7BR5W#axiospic.twitter.com/Kgqv1YW3Us