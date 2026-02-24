Λαπίντ: Αν ξεσπάσει πόλεμος με το Ιράν θα αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές μας με τον Νετανιάχου για να υπερασπιστούμε τη χώρα - Real.gr

«Εάν ξεσπάσει πόλεμος με το Ιράν, η πολιτική σταματά. Θα υπάρξει πλήρης ενότητα πίσω από την κυβέρνηση και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις» τόνισε μιλώντας στην ολομέλεια της Κνεσέτ, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ.

«Θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς μας, ότι ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση, το Ισραήλ θα αμύνεται πάντα και θα χτυπά όσους επιδιώκουν να μας βλάψουν» ανέφερε, ενώ απευθυνόμενος στο ιρανικό καθεστώς τόνισε: «Δεν θα σας επιτρέψουμε ποτέ να δημιουργήσετε μια πυραυλική απειλή εναντίον του λαού μας και δεν θα σας επιτραπεί ποτέ να έχετε πυρηνικά όπλα».

«Ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε τα θεμέλια του καθεστώτος. Το Ισραήλ θα σταθεί ενωμένο, δεν θα υπάρξει αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε: «Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ θα αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές μας για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Όλο το Ισραήλ θα ενωθεί πίσω από τους στρατιώτες και τους πιλότους μας».