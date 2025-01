Λας Βέγκας: Ένοπλος οχυρώθηκε σε λεωφορείο – Παραδόθηκε μετά από διαπραγματεύσεις

Δεν έχει γίνει γνωστό αν εκτός από τον δράστη που κρατούσε μαχαίρι στο λεωφορείο επέβαιναν επιβάτες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης ενώ ο άνδρας κρατείται από τις Αρχές. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δυνάμεις των SWAT.

JUST IN: Las Vegas police are responding to a person "barricaded" on a bus. It's unclear if anyone else is with the suspect pic.twitter.com/jfkzbjbAux