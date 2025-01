Λας Βέγκας: Ο άντρας μέσα στο Cybertruck έφερε πυροβολισμό στο κεφάλι πριν από την έκρηξη

Ο παρασημοφορημένος στρατιώτης που βρισκόταν μέσα στο όχημα αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν από την έκρηξη και πιθανότατα σχεδίαζε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά, αλλά η εκρηκτική ύλη ήταν υποτυπώδης και το όχημα με τις ατσάλινες πλευρές απορρόφησε μεγάλο μέρος της δύναμης, δήλωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Ο σερίφης Μακμάχιλ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ένα πιστόλι βρέθηκε στα πόδια του άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είναι ο Μάθιου Λίβελσμπεργκερ. Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο πυροβολισμός προκλήθηκε από τον ίδιο.

Οι ζημιές από την έκρηξη περιορίστηκαν κυρίως στο εσωτερικό του φορτηγού. Η έκρηξη «κινήθηκε προς τα έξω και προς τα πάνω» και δεν έπληξε τις πόρτες του ξενοδοχείου Τραμπ που βρίσκονταν λίγα μέτρα μακριά, δήλωσε ο σερίφης.

«Το επίπεδο πολυπλοκότητας δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε από ένα άτομο με αυτού του είδους τη στρατιωτική εμπειρία», δήλωσε ο Κένι Κούπερ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

Μεταξύ άλλων απανθρακωμένων αντικειμένων που βρέθηκαν μέσα στο φορτηγό ήταν ένα δεύτερο πυροβόλο όπλο, ένας αριθμός πυροτεχνημάτων, διαβατήριο, στρατιωτική ταυτότητα, πιστωτικές κάρτες, ένα iPhone και ένα smartwatch, δήλωσε ο Μακμάχιλ. Οι αρχές δήλωσαν ότι και τα δύο όπλα είχαν αγοραστεί νόμιμα.

Οι ερευνητές δεν έχουν ταυτοποιήσει οριστικά τη σορό ως τον Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, αλλά η ταυτότητα και τα τατουάζ στο σώμα «δίνουν μια ισχυρή ένδειξη ότι είναι αυτός», δήλωσε ο σερίφης.

