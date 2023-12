Λας Βέγκας: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα- Τρεις νεκροί

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης σε πανεπιστημιούπολη στο Λας Βέγκας, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός, ανέφεραν η τοπική αστυνομία και το πανεπιστήμιο, το οποίο είναι σε μικρή απόσταση από τα μεγάλα καζίνο της αμερικανικής πόλης.

"Ο ύποπτος εντοπίστηκε και είναι νεκρός", έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) η αστυνομία του Λας Βέγκας, η οποία είχε γράψει προηγουμένως ότι παρεμβαίνει έπειτα από "προκαταρκτικά στοιχεία που κάνουν λόγο για έναν σκοπευτή εν δράσει στην πανεπιστημιούπολη".

"Φαίνεται να έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι", έγραψε.

#Breaking: Las Vegas law enforcement is reacting to reports of an active shooter at the University of Nevada in Las Vegas, with apparent multiple victims.

What’s with all these mass shootings in the US? pic.twitter.com/gSkM1wnnbq