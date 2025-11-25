Λαβρόφ: Ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντανακλά το πνεύμα όσων συζητήθηκαν στην Αλάσκα - Real.gr

Ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της κατανόησης που επετεύχθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε χαιρετίσει αρχική εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία –το οποίο το Κίεβο και οι σύμμαχοί του θεώρησαν πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα, όπως επισημαίνει το Reuters– αλλά αναμένει μια τροποποιημένη «προσωρινή» εκδοχή αφού η Ουάσινγκτον ολοκληρώσει τον συντονισμό με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Αν η τροποποιημένη εκδοχή δεν αντανακλά αυτά που συζήτησαν ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η Ρωσία θα έχει μια πολύ διαφορετική θεώρηση της πρωτοβουλίας, σημείωσε ο Λαβρόφ, την ώρα που εκπρόσωποι της Ρωσίας φέρεται να προετοιμάζονται να έχουν περισσότερες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι αργότερα σήμερα, όπως επισημαίνει το Ρόιτερς.

«Οι εκτιμήσεις μας παραμένουν έγκυρες με την έννοια ότι οι βασικές προβλέψεις του (αρχικού) σχεδίου του Τραμπ στηρίζονται στην κατανόηση που επιτεύχθηκε στο Άνκορατζ στη ρωσοαμερικανική συνάντηση κορυφής φέτος τον Αύγουστο. Και αυτές οι αρχές αντανακλώνται εν γένει στο σχέδιο, το οποίο χαιρετίσαμε», υπογράμμισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Το αρχικό σχέδιο απέκλειε σε μόνιμη βάση μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, έβαζε όριο για τον στρατό της τα 600.000 μέλη, πρότεινε την παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία –αν και ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη– και όριζε τη διεξαγωγή εκλογών από το Κίεβο εντός 100 ημερών.

Όλες αυτές οι ρήτρες φέρεται να έχουν έκτοτε τροποποιηθεί ή τεθεί στο περιθώριο προς το παρόν, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν πιέζει την Ουάσινγκτον να βιαστεί, αλλά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα μοιραστούν το πιο τελευταίο προσωρινό κείμενο με τη Ρωσία όταν θα είναι έτοιμες.

«Αν το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ σβηστεί όσον αφορά τη βασική κατανόηση που καθορίσαμε τότε, βεβαίως θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση (για τη Ρωσία)», προειδοποίησε ο Λαβρόφ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters