Λαβρόφ: Η Γροιλανδία δεν αποτελεί «φυσικό τμήμα» της Δανίας - Real.gr

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη λάβει οποιαδήποτε έγγραφα έπειτα από τις πρόσφατες συνομιλίες που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν τους Ρώσους που είναι μέλη του πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και το οποίο συνέλαβε η Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι δύο Ρώσοι, καθώς και Ουκρανοί, Γεωργιανοί και Ινδοί, υπηρετούσαν ως μέλη του πληρώματος στο δεξαμενόπλοιο Marinera, όταν ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό κοντά στην Ισλανδία στις 7 Ιανουαρίου στο πλαίσιο των προσπαθειών να μπλοκάρουν εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε επίσης πως τα σχέδια που έχει αφήσει να αιωρούνται η πρόεδρος της Μολδαβίας να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ένωση με τη Ρουμανία θα είναι καταστροφικά για την κρατική υπόσταση της Μολδαβίας.

Η πρόεδρος Μάγια Σάντου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως θα ψήφιζε υπέρ της ένωσης με τη γειτονική Ρουμανία, αν διεξαγόταν δημοψήφισμα, ώστε να βοηθήσει να προστατευθεί η εύθραυστη δημοκρατία της Μολδαβίας απέναντι στη ρωσική πίεση. Η Ρουμανία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η Σάντου έχει κατηγορήσει κατ’ επανάληψη τη Ρωσία ότι αναμειγνύεται στη Μολδαβία, μία πρώην σοβιετική δημοκρατία με πληθυσμό περίπου 2,4 εκατομμύρια, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι ρουμανόφωνοι και μια μειονότητα ρωσόφωνοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως η χώρα προχωράει με τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρώσει την αποχώρησή της από την υπό ρωσική ηγεσία Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών.

Σχετικά με το ίδιο θέμα, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι το Κρεμλίνο εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Μολδαβίας να αποχωρήσει από την ΚΑΚ.

Ο Πεσκόφ είπε πως η απόφαση δεν ήταν έκπληξη, σημειώνοντας πως η Μολδαβία είχε σταματήσει ουσιαστικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ΚΑΚ πριν από καιρό.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ακόμη πως η Γροιλανδία δεν αποτελεί «φυσικό τμήμα» της Δανίας και ότι το πρόβλημα πρώην αποικιακών εδαφών γίνεται πιο οξύ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας και το Σάββατο ανακοίνωσε δασμούς στις εισαγωγές από ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται σε ενδεχόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ είπε πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να αναμιχθεί στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και πως η Ουάσινγκτον ξέρει πως η Μόσχα δεν έχει σχέδια να καταλάβει το νησί.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ο απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ μπορεί να διαβιβάσει πληροφορίες από τη Μόσχα προς τους απεσταλμένους των ΗΠΑ σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία στη διάρκεια των συναντήσεων που θα έχει στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία θεωρεί σημαντικό να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Κιέβου.