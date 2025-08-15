Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας - Real.gr

«Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχίσει αυτή την «χρήσιμη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη δήλωση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ως ενδεικτική ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, που προιωνίζεται κάποια συμφωνία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

H ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών και επίσης τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ και τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

🇺🇸🇷🇺 Putin held a big preparation meeting before the summit in Alaska, with: – Defense Minister Andrey Belousov – Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces Valery Gerasimov – Finance Minister Anton Siluanov – Head of the Russian Foreign Ministry Sergey Lavrov -… pic.twitter.com/1wZRhGY2ow — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 14, 2025



