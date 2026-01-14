Λαβρόφ κατά ΗΠΑ για Ιράν και Βενεζουέλα: «Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» - Real.gr

Η Ρωσία χρειάζεται να συνεχίσει να εργάζεται με το Ιράν για την εφαρμογή των διμερών τους συμφωνιών και καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση των δεσμών ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων αν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές να επέμβει λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το ίδιο το διεθνές σύστημα που η Ουάσινγκτον συνέβαλε να δημιουργηθεί, αναλαμβάνοντας μια, όπως είπε, παράνομη επιχείρηση για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και απειλώντας το Ιράν με επίθεση.

«Μιλάμε για μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου«, δήλωσε ο Λαβρόφ για την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες της με τη Βενεζουέλα, σύμμαχο της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ, εγκαταλείποντας τις αρχές που είχαν προωθήσει για τόσο καιρό, βλάπτουν τη δική τους εικόνα.

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε με τον ομόλογό του της Ναμίμπια στη Μόσχα.

Αναφερόμενος παράλληλα στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες για τη χώρα αυτή, αλλά ότι οι συζητήσεις για εκεχειρία ενόψει μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας απλώς δεν είναι σοβαρές.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι ανοιχτός σε σοβαρές συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Θα ήταν χρήσιμο, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, η Ουάσινγκτον να ενημερώσει τη Μόσχα για τις πιο πρόσφατες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ