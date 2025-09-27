Ο Λαβρόφ καταδικάζει τη «στρατιωτική ρητορική» της Γερμανίας - Αναφορές στο ναζιστικό παρελθόν της - Real.gr

Quantcast
Ο Λαβρόφ καταδικάζει τη «στρατιωτική ρητορική» της Γερμανίας – Αναφορές στο ναζιστικό παρελθόν της

22:05, 27/09/2025
Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα τη «στρατιωτική ρητορική» της Γερμανίας, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών να κατηγορεί τη χώρα αυτή ότι στοχεύει να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, αναφερόμενος στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.

«Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις πολύ βαθιές μας ανησυχίες», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού», συνέχισε.

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Από την άνοδο στην εξουσία του συντηρητικού Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου, η Γερμανία στοχεύει να γίνει η αιχμή του δόρατος του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, δεδομένης της ρωσικής απειλής και της αμερικανικής αποδέσμευσης.

Ο Γερμανός υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα πακέτο ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί έως το 2030 για την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» στο διάστημα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν σημαντική απειλή και σε αυτό το πεδίο. Παράλληλα είπε πως η χώρα θα μπει σε κούρσα εξοπλισμών» στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ίδια μέρα, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε επίσης τριήμερα γυμνάσια στο Αμβούργο. Σενάριο: μια στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής, γειτόνων της Ρωσίας.

«Ο (Γερμανός) καγκελάριος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι στόχος του είναι να κάνει τη Γερμανία, για άλλη μια φορά, την κορυφαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Και όταν κάποιος σε μια χώρα που διέπραξε τα εγκλήματα του ναζισμού, του φασισμού και του Ολοκαυτώματος (…) ισχυρίζεται ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει ξανά μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, αυτό καταδεικνύει μια αδύναμη ιστορική μνήμη, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», κατέληξε.

