Λαβρόφ: Με φούτερ «ΕΣΣΔ» έφτασε στην Αλάσκα πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Λαβρόφ: Με φούτερ «ΕΣΣΔ» έφτασε στην Αλάσκα πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

13:45, 15/08/2025
Φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που γράφει «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά έφτασε στην Αλάσκα ο Λαβρόφ, πριν την κρίσιμη συνάντηση  μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη “ΕΣΣΔ” στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο:

 

 


 

 

 

