Quantcast
Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης» - Real.gr
real player

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

19:35, 27/09/2025
Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις».

«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις. Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

Επίθεση κατά του Ισραήλ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε ακόμα οξεία κριτική κατά του Ισραήλ κατηγορώντας το ότι επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή, επιφυλάσσοντας παράλληλα προειδοποιήσεις κατά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ενάντια σε «οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας».

«Η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές του ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών αμάχων από μαχητές της Χαμάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις στυγνές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων ή για τρομοκρατικές επιθέσεις», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Έκρινε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ως «συλλογική τιμωρία» για τους Παλαιστίνιους. Επιπρόσθετα είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης». «Στην πραγματικότητα, πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα πραξικοπήματος που στοχεύει στον ενταφιασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», σημείωσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

20:34 27/09
Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

18:45 27/09
Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

19:35 27/09
Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

16:25 27/09
Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

18:50 27/09
Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

21:00 27/09
Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

12:08 27/09
«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

10:15 27/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved