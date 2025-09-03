Λαβρόφ: Συνέχιση των συνομιλιών με Ουκρανία, αλλά με όρο την αναγνώριση εδαφικών αλλαγών - Real.gr

Η Μόσχα αναμένει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν, όμως οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» πρέπει να αναγνωριστούν και να δημιουργηθούν νέα συστήματα εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, «για να είναι διαρκής η ειρήνη, οι νέες εδαφικές πραγματικότητες […] πρέπει να αναγνωριστούν και να κατοχυρωθούν νομικά σε διεθνές επίπεδο», όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters