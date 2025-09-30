Λαβρόφ: Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία παραποιήθηκε ανοιχτά - Real.gr

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι εκτιμά πως το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Μολδαβία παραποιήθηκε ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας εξασφάλισε συντριπτική νίκη επί του αντίπαλου φιλορωσικού στις κρίσιμες αυτές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έγιναν χθες γνωστά, σημαντική ενίσχυση για εκείνους που επιθυμούν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την απομάκρυνσή της από την επιρροή της Μόσχας.

Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον έχει λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει ουκρανικό αίτημα για τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με το ζήτημα φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα πίεσης από την Ευρώπη και εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των συμμάχων της.

Χθες Δευτέρα η Ρωσία δήλωσε ότι ο στρατός της εξετάζει αν οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με Τόμαχοκ για πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας, μια κίνηση που Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters