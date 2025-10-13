Λαβρόφ: «Υπερβολικά αόριστο» σε σχέση με το καθεστώς της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης το σχέδιο Τραμπ - Real.gr

“Παρατηρήσαμε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται μόνο στη Λωρίδα της Γάζας. Αναφέρει την κρατική υπόσταση, αλλά μάλλον σε γενικές γραμμές”, δήλωσε ο Λαβρόφ σε δημοσιογράφους από αραβικές χώρες.
“Είναι επιβεβλημένο να εμπλουτίσουμε αυτές τις προσεγγίσεις, μεταξύ άλλων διευκρινίζοντας τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη”, είπε.
Αυτή ήταν η πιο ξεκάθαρη δήλωση της Μόσχας μέχρι στιγμής που δείχνει ότι δεν θεωρεί επαρκώς λεπτομερές και ευρύ το σχέδιο Τραμπ, παρότι ο Λαβρόφ είπε ακόμη ότι η Ρωσία ευελπιστεί να εφαρμοστούν όλες οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς με βάση το σχέδιο.
Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες χρησιμοποιώντας τις επαφές της με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην περιοχή.