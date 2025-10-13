Λαβρόφ: «Υπερβολικά αόριστο» σε σχέση με το καθεστώς της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης το σχέδιο Τραμπ - Real.gr

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διευθετήσει την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση ασχολείται μόνο με τη Γάζα και δεν είναι αρκετά σαφές για ό,τι αφορά το καθεστώς της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης.

“Παρατηρήσαμε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται μόνο στη Λωρίδα της Γάζας. Αναφέρει την κρατική υπόσταση, αλλά μάλλον σε γενικές γραμμές”, δήλωσε ο Λαβρόφ σε δημοσιογράφους από αραβικές χώρες.

“Είναι επιβεβλημένο να εμπλουτίσουμε αυτές τις προσεγγίσεις, μεταξύ άλλων διευκρινίζοντας τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη”, είπε.

Αυτή ήταν η πιο ξεκάθαρη δήλωση της Μόσχας μέχρι στιγμής που δείχνει ότι δεν θεωρεί επαρκώς λεπτομερές και ευρύ το σχέδιο Τραμπ, παρότι ο Λαβρόφ είπε ακόμη ότι η Ρωσία ευελπιστεί να εφαρμοστούν όλες οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς με βάση το σχέδιο.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες χρησιμοποιώντας τις επαφές της με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην περιοχή.