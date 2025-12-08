Quantcast
ΛΔ Κονγκό: Αντιμέτωπη με τη χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και 25 χρόνια - Real.gr
real player

ΛΔ Κονγκό: Αντιμέτωπη με τη χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και 25 χρόνια

14:15, 08/12/2025
ΛΔ Κονγκό: Αντιμέτωπη με τη χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και 25 χρόνια

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και 25 χρόνια, με σχεδόν 2.000 ανθρώπους να έχουν πεθάνει λόγω της ασθένειας από τον Ιανουάριο, ανακοινώσε σήμερα η Unicef.

Σε ένα περιστατικό το ένα τέταρτο των παιδιών που ζούσαν σε ορφανοτροφείο της Κινσάσα –16 από τα 62—πέθαναν από χολέρα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Τα παιδιά στη ΛΔ Κονγκό δεν θα έπρεπε να επηρεάζονται τόσο πολύ από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί», τόνισε ο Τζον Άγκμπορ εκπρόσωπος της Unicef.

Η χολέρα είναι μια σοβαρή και ενδεχομένως φονική ασθένεια που μεταδίδεται γρήγορα όταν υπάρχει έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού και επαρκούς υγιεινής.

Οι αφρικανικές υγειονομικές αρχές έκρουσαν τον Νοέμβριο τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την αύξηση των κρουσμάτων της χολέρας στην Ανγκόλα, στο Μπουρούντι και σε άλλες περιοχές της ηπείρου, όπου πέρυσι καταγράφηκε αύξηση των κρουσμάτων κατά 30%.

Στη ΛΔ Κονγκό οι συγκρούσεις και η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό επιδεινώνουν την κρίση, με τη Unicef να τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση για υγειονομικές υπηρεσίες όπως και υπηρεσίες αποχέτευσης και ύδρευσης.

Από τον Ιανουάριο οι αρχές της χώρας έχουν καταγράψει 64.427 κρούσματα χολέρας και 1.888 θανάτους, εκ των οποίων οι 14.818 μολύνσεις αφορούσαν παιδιά όπως και οι 340 θάνατοι, σύμφωνα με τη Unicef.

Δεκαεπτά από τις 26 επαρχίες της ΛΔ Κονγκό επηρεάζονται από την επιδημία.

Την ίδια ώρα μόνο το 43% των κατοίκων της χώρας έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υδροδότησης, το χαμηλότερο ποσοστό στην Αφρική, και μόλις το 15% χρησιμοποιεί βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής.

Η κυβέρνηση της χώρας έχει καταρτίσει σχέδιο εξάλειψης της χολέρας με προτεινόμενο προϋπολογισμό 192 εκατ. δολάρια, το οποίο όμως παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποχρηματοδοτούμενο, κατήγγειλε η Unicef.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση περίπου 6 εκατ. δολαρίων το 2026 προκειμένου να διατηρήσει το έργο της ταχείας αντίδρασης.

«Χωρίς επιπλέον πόρους και συντονισμένη δράση μπορεί να χαθούν πολλές περισσότερες ζωές», υπογράμμισε ο Άγκμπορ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved